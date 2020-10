Nadškofija od Podobnika zahteva opravičilo: »Naš ekonom ni udbovec!«

Marjan Podobnik je z izjavo, da je ekonom ljubljanske nadškofije udbovec, razbesnel škofa, ki zdaj zahteva javno opravičilo

"V Nadškofiji Ljubljana smo s presenečenjem spremljali izjavo gospoda Marjana Podobnika za Nova24TV (16. oktobra 2020), v kateri diskvalifikacira in brez tehtnih razlogov žali njenega ekonoma. V Nadškofiji Ljubljana ekonomu Blažu Gregorcu zaupamo in ga odločno podpiramo. Nespodobne in popolnoma neresnične navedbe služijo zgolj njegovi diskreditaciji. Zato zahtevamo preklic neresničnih in žaljivih navedb in javno opravičilo," so v ljubljanski nadškofiji zapisali v sporočilu za medije, ki ga je podpisal pomožni škof in generalni vikar Franci Šuštar. Marjan Podobnik je namreč z izjavo, da je ekonom ljubljanske nadškofije udbovec, razbesnel škofa, ki zdaj zahteva javno opravičilo.

Podobnik je dejal, da je Gregorc, sicer nekdanji vrhniški župnik, povezan z Udbo (Službo državne varnosti) oziroma "globoko državo" ter da drži v šahu nadškofa Zoreta. Dodal je, da je zato lobiral proti Podobniku pri izvolitvi za predsednika kmetijsko-gozdarske zbornice.

"Cerkvene pravne osebe si v duhu sodelovanja prizadevamo, da se bo novo vodstvo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) zavzemalo za malega slovenskega kmeta in družinske kmetije, s pogledom na razvoj in evropsko primerljivo politiko varstva narave in gozdov ter za podporo prehrambeni verigi iz slovenske zemlje za slovensko prebivalstvo. Na Nadškofiji Ljubljana si bomo za te cilje prizadevali ustvariti čim širše soglasje in usklajenost med izvoljenimi člani sveta KGZS. Prepričani smo, da je to edina pot za uspeh vseh, ki so odvisni od kmetijstva in gozdarstva," so še zapisali pri ljubljanski nadškofiji.