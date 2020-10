»Če se politika ne bo odzvala, bo morda spet treba napolniti Kongresni trg«

IZJAVA DNEVA

"To bi lahko primerjal z erupcijo enotnosti konec osemdesetih let, ki jo je sprožil občutek ogroženosti pred večinskim narodom v tedanji državi, čeprav je bilo potencialnih razlogov, ki bi lahko pripeljali do strnitve državljanov Slovenije, veliko in so bili zgodovinsko starejši. Potrebna je bila kaplja čez rob, da je prišlo do množičnih zborovanj na Kongresnem trgu. Tudi zdaj narašča občutek ogroženosti zaradi obnavljanja enoumja in represije, ki tokrat ne prihaja od zunaj. Če se politika ne bo odzvala, bodo morda Kongresni trg spet napolnili desettisoči in znova zahtevali državo, o kateri so sanjali pred tridesetimi leti."

(Dušan Keber, nekdanji ministr za zdravje ter prvi med podpisniki in tvorci Zavezništva za demokratično in pravično Slovenijo, o tem, da se je spet pojavila potreba po enotnosti; via Sobotna priloga Dela)