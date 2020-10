Si ok, zoomer? In ti, boomer?

Beseda "Zoomers" se nanaša na generacijo Z; rojene pribl. med letoma 1996 in 2013. Nastala je kot odgovor na ime "Baby Boomers" in se nanj referira tako z rimo kot v vsebinskem kontrastu. Boomerji so za zoomerje tarča posmeha: razne karen, cringy fotri s svojimi šalami, starši in stari starši na Facebooku ter nosilci družbene in politične moči, ki ogovarjajo miške male ali se repenčijo na Twitterju. In seveda prfoksi, ki vsled epidemiološke situacije predavajo na Zoomu, v naročje pa jim skačejo otroci ali mačke.

Zoomerji, četudi nima zveze z aplikacijo, ne bi mogli imeti primernejšega imena. V vedno večji meri se spet šolajo ali pa delajo prav preko Zooma: strmijo v digitalne obraze, največ seveda v svojega, v najboljšem primeru zgoraj dostojno oblečeni, spodaj pa v pižami, mrzlično preverjajo, če je njihov mikrofon res ugasnjen in pazljivo uprizarjajo svojo participacijo.

In če ta nova realnost potolče celo s tehnologijo spojene zoomerje, samo pomislite, kako težko je šele boomerjem!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.