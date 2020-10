VIDEO: Policijska ura od 21. do 6. ure, omejitev začne veljati jutri

Omejitev gibanja bo veljala od 21. do 6. ure, omejitev začne veljati v torek ob 21. uri, je danes na tiskovni konferenci napovedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs. Vlada je na dopisni seji sprejela omejitev druženja nad šest ljudi in prepoveduje gibanje ponoči. Obstaja nekaj izjem, in sicer, če imate delo ali morate oskrbovati družinskega člana. Omejitev gibanja zdaj velja za vse regije, ne glede na to, ali je regija na rdečem ali oranžnem seznamu.

Nadzor nad spoštovanjem odloka bosta izvajala policija in zdravstvenih inšpektorat. "Policist bo - ne glede na to, iz katere regije ste - enostavno ugotovil vaš razlog, zakaj ste po 21. uri zunaj. Ali prihajate/odhajate na delo, imate nujno zdravstveno storitev .... V tem smilu je nepomembno, iz katere regije ste. Če vas v Ljubljani identificiral policist in ste iz Prekmurja, boste dvakrat kršili odlok," je poudaril Aleš Hojs.

"Od polnoči ni več možnosti prehajanja iz regije v regije. Spomladi smo bili omejeni na občini, zdaj pa smo vsi omejeni na statistično regijo," je še dodal notranji minister in dejal, da ob tem sicer veljajo določene izjeme.

Več informacij sledi, videoposnetek vladne tiskovne konference pa si lahko ogledate spodaj ...

HT9cXQv2vY8