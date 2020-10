»Orban je bliže SDS kot katerikoli drugi politični stranki v Evropi«

IZJAVA DNEVA

"V Sloveniji bi se morali dobro naučiti te lekcije. Pot do oblasti gre skozi medije. To je Orban razumel. Skupaj s svojim prijateljem Lajosem Simicsko sta se polastila večine madžarskega medijskega prostora. Šele ko je Orban drugič zmagal, sta se sprla. Ko je končno dobil oblast, se je Orban izkazal za sijajnega manipulatorja. Razbil je preostale stranke, podkupoval na vse strani in se polastil države. Orban hitro zazna, od kod preti nevarnost, in jo nevtralizira. Ko so najtesnejši sodelavci postali premočni, se jih je takoj znebil. Tako kot je zgradil medijski imperij, je začel graditi mrežo zaveznikov v vzhodni Evropi. Slovaki, Slovenci, Poljaki. Danes je Orban bliže Sloveniji in stranki SDS kot katerikoli drugi politični stranki v Evropi."

(Paul Lendvai, Orbanov biograf, ki je leta 1957 pobegnil z Madžarske in se naselil na Dunaju, o tem, da gre Slovenija po isti poti kot Madžarska; via Dnevnikov Objektiv)