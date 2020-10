Božični sejmi bodo, silvestrovanja odpovedana

Dunaj v času drugega vala

Dunajski adventni sejmi

© Christian Fürthner

Na Dunaju so se odločili, da bodo kljub pandemiji novega koronavirusa za meščane in obiskovalce pričarali praznično adventno vzdušje. Ob strogih zaščitnih ukrepih bodo priredili tradicionalne božične sejme in veliko drsališče pred mestno hišo, silvestrovanje na prostem pa so za letos morali odpovedati.

Čeprav se tudi avstrijska prestolnica sooča z izzivi za zajezitev širjenja koronavirusa, se Dunajčani čarobnemu vzdušju na adventnih sejmih ne nameravajo odpovedati. Organizatorji so skupaj s strokovnjaki izdelali načrt strogih zaščitnih ukrepov, ki bodo pred okužbo ščitili tako obiskovalce kot tudi prodajalce.

Zmanjšali so število sejmov po mestu, ki jih bo letos 120. Za vsako prizorišče posebej so glede na lokacijo in velikost izdelali prilagojen načrt ukrepov, ki vsebuje razkužila ob vhodih in pri stojnicah, talne označbe za upoštevanje medsebojne razdalje, semaforje ob vhodih, ki omejujejo število obiskovalcev, in večje število varnostnega osebja.

Čeprav se tudi avstrijska prestolnica sooča z izzivi za zajezitev širjenja koronavirusa, se Dunajčani čarobnemu vzdušju na adventnih sejmih ne nameravajo odpovedati.

Na vseh sejmih bo obvezna uporaba zaščitne maske, ki jo bodo obiskovalci lahko sneli le med uživanjem hrane in pijače za mizo. Koncerti in delavnice za otroke letos odpadejo. Prvi adventni sejmi se bodo odprli že 13. novembra, organizatorji pa računajo predvsem na domače obiskovalce iz različnih avstrijskih zveznih dežel.

Prav tako se ljubiteljem zimskih športov ne bo treba odreči drsanju pred dunajsko mestno hišo. Dunajske ledene sanje bodo obiskovalce od 20. januarja do 28. februarja 2021 vabile na 3.000 kvadratnih metrov veliko ledeno ploskev.

Tradicionalna novoletna prireditev Silvestrska pot v središču Dunaja s koncerti, predstavami, učnimi urami dunajskega valčka ter številnimi stojnicami in polnočnim ognjemetom pa je za letos odpovedana. Po besedah organizatorjev bi bilo namreč na 50.000 kvadratnih metrih površine, kjer poteka eno največjih silvestrovanj na prostem v Evropi, nemogoče upoštevanje zaščitnih ukrepov.