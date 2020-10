Demokratično izvoljeni socializem

Danes je nov dan

Ko se je lanskega novembra v Boliviji zgodil državni udar, v katerem je moral iz države pobegniti socialistični predsednik Evo Morales, so mnogi liberalci po svetu kimali z glavo. Kljub temu, da dokazov za ameriško zrežirane obtožbe o neavtentičnih volitvah ni bilo, se je ponovno izkazalo, da sta Zahodu in njegovi medijski mašineriji bližje versko blazna skrajna desnica kot pa avtentično socialistično gibanje.

To nedeljo so po dveh zavlačevanjih le izvedli vnovične volitve. Prepričljiva zmaga Moralesove stranke MAS in njenega kandidata Luisa Arce v prvem krogu je pustila zelo malo prostora za manipulacije – Bolivija si želi socializma.

Čeprav dvomimo, da se bo ameriško vmešavanje s tem končalo, se lahko kljub temu ob tem redkem trenutku zmage nasmehnemo ob posnetkih jokajočih bolivijskih fašistov in memetih žalostnega Elona Muska, ki ne bo dobil svojega litija. Boliviji pa ob tej priložnosti želimo vso srečo pri njenem boju za solidarno družbo in mirno sobivanje s Pachamamo!

