»Švedski epidemiologi so se že od samega začetka zavedali, da tega ne bo konec v pol leta«

IZJAVA DNEVA

"Cilj strategije je vzdržnost. Iskanje vzdržnega modela, po katerem lahko dalj časa živimo s tem virusom, ne da bi se naš svet popolnoma sesul. Švedske oblasti in epidemiologi so se že od samega začetka zavedali, da tega ne bo konec v pol leta, ampak bo verjetno trajalo precej dlje, a tudi če bi pol leta, potrebujemo vzdržno strategijo. Kaj torej lahko storimo, da ukrepamo, a je še vedno sprejemljivo za celotno populacijo. Hkrati pa, kaj lahko storimo, da bi zajeli vse vidike javnega zdravstva."

"Javne agencije za zdravje ne skrbi zgolj covid-19 kot tak, ampak tudi drugi vidiki javnega zdravja, kot denimo, kaj se zgodi, če otroci ne smejo v šolo, ali kaj se dogaja z družinskim nasiljem, ko so večje družine prisiljene ostati za štirimi stenami, kaj se zgodi z duševnim zdravjem, ko starejši ljudje ne morejo videti svojih družin itd. Tako da naš cilj je bila predvsem vzdržnost, povedano pa nam je bilo, da kar delamo zdaj, ni, da bi ustavili širjenje bolezni, ker menimo, da to sploh ni mogoče, ampak da bi sploščili krivuljo, da bi epidemijo lahko nekako nadzirali, s tem pa ne bi prekoračili zmogljivosti v bolnišnicah. In mislim, da so nam oblasti to predstavile na način, da se je švedski javnosti zdel smiseln, da smo razumeli, zakaj se ne zapiramo. Razumeli smo dolgoročni koncept te strategije."

(Emanuel Karlsten, švedki novinar, o tem, da je bila Švedska na neki način, vedno črna ovca Evrope, vedno so izstopali: brezplačno zdravstvo, brezplačne šole, dve leti porodniškega dopusta, visoki davki; težko je spremljati vse, kar se po svetu govori o Švedski in švedskem modelu, ker je tako očitno, da jih izrabljajo kot neko politično figuro v političnih igricah drugih držav in o tem kaj dela Švede kot narod tako posebne, da ne potrebujejo ukazov in odlokov, ampak so jim dovolj priporočila; via MMC RTV SLO)