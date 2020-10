»Janša in Kacin vojno živita ves čas«

IZJAVA DNEVA

"Jelko Kacin je bil včasih obrambni minister. Pa tudi Janez Janša je bil obrambni minister. In logično, da je vojna osrednji pojem obrambnih ministrov. Da v bistvu živijo vojno ves čas. Se ne izkopljejo iz nje. In banalno gledano je za takšne kalibre tudi prevzem oblasti neke vrste vojaška zmaga. Zavzetje terena, ki ga je prej nadziral nekdo drug. Zdaj premaganec. In tej garnituri gre res pohvala, kako temeljito upošteva vsa vojaška načela in stare preverjene vojaške strategije.

"Teren se čisti od zgoraj navzdol. Najprej gre za zavzetje strateških točk, ki slišijo na ime policija, vojska, mediji in sodstvo. Potem čiščenje terena, posejanega z minami, ki slišijo na ime agencije, uprave, inštituti in združenja. Nato pa infiltriranje v ključne generatorje obstoja, ki jih prepoznamo v gospodarskih družbah, holdingih in kulturnih ustanovah. Priznajmo, da jim je v sedmih mesecih uspelo to, kar mnogim ne uspe v desetletnih vojnah. Navadili so nas, da je to nekaj normalnega. Nekaj vsakdanjega. Navadili so nas točno na to, kar nam sporoča Jelko: vojna je za vse. Brez izjeme."

(Leon Mgdalenc, kolumnist, o tem, kako je za Kacina in Janšo, kot nekdanja obrambna ministra, vojna osrednji pojem; via Dnevnik)