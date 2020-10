Nov udarec kulturi

Minister Vasko Simoniti bi povozil stroko, da bi lahko sam politično odločal, kateri umetniki si zaslužijo državno sofinanciranje in kateri ne

Minister za kulturo Vasko Simoniti na zaslišanju v državnem zboru, ki ga je imel 13. marca 2020, vsega tega, kar kulturi počne danes, od poskusa vplivanja na odločitve o sofinanciranju kulture do metanja nevladnih organizacij na cesto, ni omenjal.

© Borut Krajnc

Provladna skupina Rumeni jopiči, katere zamaskirani člani so dokazano tudi neonacisti, je prejšnji konec tedna na svojem Twitter profilu delila video, v katerem eden od njenih članov v zabojnik za smeti zaluča slikanico Svetlane Makarovič Čuk na palici. Znana zbirka otroških pesmic ene najbolj priljubljenih slovenskih avtoric za otroke, ki je prvič izšla leta 1986, je zabavna, a tudi poučna, nekakšen vodnik iz življenjskih zagat za bralce vseh generacij. Zakaj bi pristala med odpadki? Odgovor moramo poiskati v petkovih protivladnih protestih, katerih se je teden dni prej sredi večtisočglave množice udeležila tudi Svetlana Makarovič, ki vedno zelo jasno pove, s čim se strinja in s čim ne. Z njenimi stališči se lahko strinjamo ali ne, pa vendar njena dela za otroke ne glede na to ostajajo med najvidnejšimi v naši literaturi za najmlajše. A skupina, v kateri so tudi neonacisti, je na njena protivladna stališča odgovorila z uničenjem enega od njenih umetniških del za otroke. »Knjige Svetlane Makarovič ne sodijo nikamor drugam kot v smeti!« so pripisali k videu.