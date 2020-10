Drugi napad na RTV Slovenija

Janša je prepričan, da pot do popolne oblasti vodi prek medijev. Njegov namen je spet prevzem RTV Slovenija. Tudi to po mnenju koalicije spada med nujna dela med epidemijo.

Premierjev napad na Slovensko tiskovno agencijo. Uredništvo se je na obtožbe odzvalo in v javni izjavi zapisalo, da je »takšen način označevanja dela novinarjev STA, ki je sicer v lasti države, deluje pa kot javni servis, nedopusten, neargumentiran in daleč od drže, ki bi jo pričakovali od predsednika največje politične stranke in aktualnega premierja«.

Pogosto je res težko racionalizirati slovensko politiko, še posebej poteze predsednika vlade Janeza Janše, kot pravijo, »prvega revolveraša na Twitterju«, za katerega so družabna omrežja najpomembnejši komunikacijski kanal. Janša vsak dan besno tvita. Kot so izračunali na blogu GreznicaBlok.si, v povprečju objavi kakšnih pet tvitov na dan, še 65-krat pa poobjavi kako drugo tviteraško mojstrovino, včasih tudi samega sebe. Veliko časa torej preživi z mobilnim telefonom oziroma tablico v roki. A to je kljub vsemu logično, njegovo politično kariero zaznamuje boj z mediji, družabna omrežja pa omogočajo neposredni nagovor sledilcev, brez zoprnih novinarskih podvprašanj in preverjanja izrečenih dejstev.