Svinčeni časi

Če bi Janša dejansko mislil, da je covidska epidemija res tako huda in nevarna, da res terja uvedbo policijske ure, potem bi se moral izvzeti, rekoč: ker me ima večina Slovencev za to, za kar me ima, ker je uvedba policijske ure nujna za zdravje in preživetje nacije, ker nočem povzročati nepotrebnega vznemirjenja ali kaosa in ker se hočem izogniti morebitnemu nezaupanju v ta ukrep, katerega nespoštovanje bi lahko ogrozilo zdravje nacije, se bom žrtvoval in odstopil ter razglasitev policijske ure, tega nujnega ukrepa za zdravje in preživetje nacije, prepustil nevtralnejšemu tehničnemu mandatarju!

