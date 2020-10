Zloraba epidemije

Namesto da bi se vlada borila proti virusu, izkorišča razmere za odstranitev vseh, ki se ne uklonijo

Glavna točka za izvajanje testov v Ljubljani je še vedno na makadamskem parkirišču.

© Daniel Novakovič/STA

Ko je 1. junija vlada Janeza Janše razglasila »zmago« nad virusom, je državo preletela eskadrilja vojaških letal. »Prelet za zmago!« je zapisal obrambni minister Matej Tonin. »To je vaša zmaga,« je zapisal premier Janez Janša, ki se je proti epidemiji tudi boril po vojaško, s svojim kriznim štabom. Kot v kakšni azijski diktaturi je medicinsko osebje moralo s stisnjenimi zobmi zapustiti bolnišnice in pozdraviti vojsko. Kontrast med tistimi, ki so zaprisegli Hipokratu, in stroji za ubijanje ni mogel biti večji in bolj zgrešen. Sedaj, ko se Slovenija ob vnovični razglasitvi epidemije uvršča v sam vrh držav po številu na novo okuženih, pa ni očitno le, da zmage ni bilo. Ampak da je vojaška strategija utišanja strokovnjakov, kritikov, strategija napadov na civilno družbo očitno tudi prispevala h globini tragedije.