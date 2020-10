Privilegirani za vedno

Šofer in varnostnik za nekdanjo ministrico za kmetijstvo Aleksandro Pivec

Aleksandra Pivec morda ni več ministrica, a je še vedno varovana oseba

Zabranjeno pušenje, sarajevski bend iz zlatih časov novega primitivizma, ki je napovedal skoraj vse, kar se je imelo zgoditi z Jugoslavijo, v enem zmed svojih hitov opisuje resnično zgodbo o Pišonji in Žugi, fantih, ki sta si zaželela morja, pa sta ukradla avtobus, a jima je načrt spodletel, nekje na polovici poti so jima policisti postavili zasedo in avtobus, poln mladosti in energije, se je prevrnil v jarek. Prava balada torej, road movie z moralnim podukom. Pesem se konča z mislijo, da nekateri pač lahko gredo gor, recimo mesec in še kdo, drugi pa ne morejo priti niti do morja.

Nekdanja ministrica Aleksandra Pivec ni niti Pišonja niti Žuga. Tudi po tem, ko je izgubila ministrski položaj in položaj predsednice stranke DeSUS, na družabnih omrežjih objavlja svoje fotografije in piše o tem, da »prihodnost pripada tistim, ki verjamejo v lepoto svojih sanj«.

Odstavljeni ministrici, ki je za svoj politični polom okrivila vse druge samo sebe ne, se ni treba bati za prihodnost. Še vedno je nad drugimi, še vedno je visoko zgoraj, povzdignjena nad navadne ljudi. Vlada je sprejela uredbo, po kateri podpredsednikom vlade še tri mesece po izteku mandata pripada pravica do varovanja. Ali konkretno: Pivčevo bo po novem lahko še tri mesece s službenim avtomobilom prevažal varnostnik. Po prejšnji uredbi bi to obdobje trajalo le en mesec po prenehanju funkcije.

Nekdanja ministrica seveda ni ogrožena oseba, kot bi lahko bil predsednik države ali vlade. V resnici ne potrebuje varnostnika. V minulih mandatih podpredsedniki vlade niso bili varovane osebe, a se je z vlado Janeza Janše to spremenilo. Pravico do varovanja so dobili vsi predsedniki koalicijskih strank. Res je sicer, da ima Matej Tonin varnostnika že zato, ker je minister za obrambo, a Zdravko Počivalšek, minister za gospodarstvo, se je tej pravici odpovedal.

Kaj bo storila Aleksandra Pivec, ni znano, toda če vlada ne bi zaznala »potrebe« po posebnem režimu, uredba ne bi bila spremenjena. Kdor se navadi na funkcijo in privilegije, se jim v resnici težko odreče. Vlada je novo uredbo izdala v četrtek, 15. oktobra. Na isti dan je bil v parlamentu za novega ministra za kmetijstvo izvoljen Janez Podgoršek.