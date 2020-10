Ljubljana brez varde

Ljubljana zaprla vrata paravojaškim milicam in neonacistom

Predstavniki varde pred ljubljansko gostilno Žolna

© Borut Krajnc

Ljubljanski mestni svetniki so sprejeli sklep, s katerim so na predlog Levice obsodili delovanje in zbiranje predstavnikov paravojaških milic in nacionalističnih skupin v Ljubljani.

Igor Horvat (SDS) in Mojca Sojar (NSi) sta se v imenu svojih svetniških klubov zavzela za umik točke z dnevnega reda in dejala, da je nepotrebna, saj po njunem mnenju to področje podrobno ureja zakon o varstvu javnega reda in miru. Milan Jakopovič, vodja svetniškega kluba Levice in nekdanji županski kandidat, pa ju je poučil, da zakon, ki ga omenjajo predlagatelji umika točke, ne preprečuje izvajanja aktivnosti paravojaških milic in nacionalističnih skupin na zasebnih zemljiščih in med zasebnim druženjem, zato jim je treba jasno in nedvoumno izreči negostoljubje. V vsaki evropski prestolnici, ki obsoja nacizem, bi bile njegove besede nekaj, kar bi podprli vsi, tudi predstavniki desnice.

Jakopovičeva strankarska kolegica Urška Honzak je pojasnila, da gre za simbolni sklep, s katerim bomo v Ljubljani odrekli dobrodošlico nezaželenim skupinam, ki delujejo protizakonito. Z njo se je strinjala Maša Kociper (SAB), ki je v imenu svetniškega kluba samostojnih svetnikov poudarila, da gre za pomembno simbolno dejanje mestnega sveta. »Gre za ekscesni primer, ko skupina posameznikov misli, da lahko v praksi izvaja pooblastila, ki so v vsaki normalni in demokratični državi pridržana vojski in policiji.« Takšno ravnanje je treba obsoditi na vseh ravneh, je bila jasna.

V SDS pa so to obrnili po svoje. Predstavnik svetnikov iz te stranke Zvone Čadež se je »zbal«, da bodo zdaj »vse nezaželene ljudi, ki pridejo v Ljubljano, dali na nek seznam«, in precej populistično, v slogu Donalda Trumpa, omenil pripadnike antifašističnih skupin, češ da na takšen seznam spadajo tudi oni. Čadeževa opazka kaže na nerazumevanje problematike in nepoznavanje zgodovine.

Ena od vard, torej paravojaška milica, je v preteklosti v Ljubljani že obiskala predsedniško palačo in skušala vstopiti v državni zbor, neonacistične skupine pa so letos v središču mesta že večkrat izzivale protivladne protestnike.

Nazadnje so svetniki z 31 glasovi za in brez glasu proti podprli predlagani sklep. Varda je s tem postala nezaželena ne le v Ormožu in Slovenskih Konjicah, ampak tudi v Ljubljani.