#EndSARS

TobiJamesCandids / Wikimedia Commons

Protesti v Nigeriji, ki so se začeli s pozivom za ukinitev nasilne policijske enote SARS, se po njeni razpustitvi (ki se je v 4 letih zgodila že 4-krat) nadaljujejo. Nigerijska mladina, odrasla v državi, prepredeni s korupcijo in nekompetentno oblastjo, si želi drugačno prihodnost. Protestniki zahtevajo policijsko reformo ter širše in trajnejše strukturne spremembe.

Guverner Lagosa je v odgovor v torek razglasil 24-urno policijsko uro, ob neupoštevanju ukaza pa so bili protestniki podvrženi policijskemu nasilju in strelom, ki so ubili vsaj 12 ljudi. Jasno je, da je SARS zgolj simptom obširnejše bolezni. Po koncu trgovine s sužnji so ozemlje okupirale evropske kolonialne sile. Tudi po razglašeni neodvisnosti leta 1960 je nigerijska oblast svoje "znanje" črpala iz preteklih časov, država pa je še vedno v primežu zahodnih interesov.

Nigerija ne potrebuje sankcij, temveč neodvisnost. Dokler Evropa ne bo prevzela odgovornosti za stare grehe, protestom in nasilju ni videti konca.

