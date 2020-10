Damijan: »Zato je potrebna zamenjava nesposobne in nespodobne vlade«

IZJAVA DNEVA

"Odgovor na to, zakaj vlada v sedmih mesecih ni bila v stanju zdravstvenega sistema ustrezno pripraviti na drugi val, pa ni zgolj v njeni nesposobnosti. Ključni del odgovora se skriva v njeni nespodobnosti. Namesto da bi se ukvarjala s pripravami na drugi val epidemije, so bile za vlado prioritetne povsem druge teme. Zanjo je bila prioriteta spreminjanje medijske zakonodaje, javno obračunavanje z vodstvi medijskih hiš, uredniki in novinarji (predvsem RTV Slovenije in STA), zamenjava vodstva RTV Slovenija, sporno združevanje nadzornih neodvisnih agencij, demografski sklad. Vse razen ljudi in njihovega zdravja. Absolutno nespodobno je, da se je ukvarjala s tektonskim spreminjanjem države po svoji ideološki podobi, namesto da bi vse svoje napore usmerjala v reševanje zdravstvenih potreb in življenja ljudi."

"Zato je potrebna zamenjava nesposobne in nespodobne vlade."

(Jože P. Damijan, ekonomist, o tem, da Janševa vlada v sedmih mesecih zdravstvenega sistema ni ustrezno pripravila na drugi val epidemije, ker so bile prioriteta povsem druge teme; via Dnevnik)