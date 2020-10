»Videti je, kot da bi me zlorabili«

"Zastavili so mi samo vprašanje, ali podpiram, da gre zadeva na dnevni red seje, češ da potrebujejo za to 15 glasov (za vložitev predloga je sicer potrebnih 10 glasov, op. a.). To je vse. Ne bi bilo prvič, da bi o takih zadevah, kot je finančno stanje RTVS, razpravljali na programskem svetu. Prisežem, da nisem prebrala pobude, niti je nisem videla. Kaj Kaduncu očitajo, še danes ne vem. Sedaj je videti, kot da bi me zlorabili."

(Marija Orešnik, programska svetnica, Zveza društev upokojencev Slovenije, ki se je podpisala pod pobudo za predčasno razrešitev generalnega direktorja Radiotelevizije Slovenija Igorja Kadunca; via Večer)

Igor Kadunc

© Uroš Abram

