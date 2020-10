Krek: »So ljudje, ki zavestno ne nosijo maske, in se nato spravijo name, ki sem ves čas z masko«

IZJAVA DNEVA

"Včasih tudi nisi zbran in se ti nekaj zgodi, so pa ljudje, ki zavestno ne nosijo maske, in se nato spravijo name, ki sem sicer ves čas z masko."

(Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za zdravje (NIJZ), je na tiskovni konferenci priznal, da je tudi sam naredil napako, ko je v poznih večernih urah gorivo na bencinskem servisu točil brez zaščitne maske. Poudaril je, da mu je za to žal, da pa pri tem ni nikogar ogrožal. Pojasnil je, da zaradi tega ne namerava odstopiti in da ga tudi ne skrbijo take in drugačne grožnje na družbenih omrežjih, saj da do njih prihaja ves čas in jih je vajen.)