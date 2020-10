Pahor: »Zdaj ne potrebujemo vojaške moči«

IZJAVA DNEVA

"Skoraj 30 let kasneje smo se zaradi višje sile znašli v položaju, ko smo takorekoč spet življenjsko odvisni od političnega in vsenarodnega sodelovanja. Izkoriščam današnjo priložnost, da pozovem vse politične in narodne sile k osredotočanju na premagovanje sedanje zdravstvene krize in iskreno ter tvorno sodelovanje vlade in opozicije. To zdaj ni več samo možnost, to je, po mojem mnenju življenjska nuja. Zdaj ne potrebujemo vojaške moči, pač pa človeško sočutje. Sodelovanje bo blagodejno vplivalo na splošno razpoloženje."

(Borut Pahor, predsednik republike, v nagovoru državljankam in državljanom ob dnevu suverenosti, s katerim se spominjamo odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije 25. oktobra 1991)