Minister Simoniti akcijo doživlja kot grožnjo s smrtjo in pričakuje ukrepanje policije

Minister za kulturo Vasko Simoniti je zapisal, da je prizor pred njegovim ministrstvom predstavljal "pisarno po umoru", saj so bile "na cesto so postavljene mize, obrizgane z barvo, ki predstavlja kri, na mizah so jasno napisana imena sodelavcev"

Akcija kulturnikov pred ministrstvom za kulturo, ki jo je Vasko Simoniti označil za grožnjo

© Borut Krajnc

Minister za kulturo Vasko Simoniti je v odzivu na petkovo akcijo anonimnih kulturnikov pred stavbo ministrstva zapisal, da gre za grožnjo s smrtjo njemu in njegovim sodelavcem. Ravnanje je označil za skrajno nevarno in policijo pozval k takojšnjemu ukrepanju. V resnici je šlo zgolj za akcijo, v kateri so izrazili nestrinjanje z aktualno kulturniško politiko ministrstva oziroma pomanjkanje le-te. Minister Simoniti bi namreč rad povozil stroko, da bi lahko sam politično odločal, kateri umetniki si zaslužijo državno sofinanciranje in kateri ne. Janševa vlada pa bi na cesto vrgla tudi nevladnike na Metelkovi 6.

V petek, ko so se po razglasitvi epidemije običajni petkovi protesti z ulic vrnili na balkone, je skupina anonimnih predstavnikov aktiva delavk in delavcev v kulturi pred ministrstvom za kulturo izrazila nestrinjanje z aktualno kulturno politiko. Kot so sporočili po akciji, zahtevajo odstop ministra Vaska Simonitija in so spisali tudi njegovo odstopno izjavo. Akcija je bila med drugim odziv na odločitev ministrstva, da se morajo zaradi obnove stavbe na Metelkovi 6 nevladne organizacije od tam izseliti do konca januarja.

Simoniti akcijo očitno razume kot grožnjo. Kot je povzel v izjavi za javnost, je prizor pred njegovim ministrstvom predstavljal "pisarno po umoru: na cesto so postavljene mize, obrizgane z barvo, ki predstavlja kri, na mizah so jasno napisana imena sodelavcev".

Minister za kulturo Vasko Simoniti na zaslišanju v državnem zboru, ki ga je imel 13. marca 2020, vsega tega, kar kulturi počne danes, od poskusa vplivanja na odločitve o sofinanciranju kulture do metanja nevladnih organizacij na cesto, ni omenjal.

© Borut Krajnc

"Od politike se pričakuje, da je do marsikatere provokacije strpna. Toda, ko gre za grožnjo z likvidacijo ne le politiku, temveč tudi uradnikom, ki opravljajo svoje delo, je potrebno jasno povedati, da so šle stvari predaleč," je v odzivu zapisal Simoniti.

"Očitno gre za podpornike in člane nekaterih nevladnih organizacij, ki jih država sicer obilno denarno podpira. Ti ljudje so prepričani, da določenim nevladnim organizacijam samoumevno, za nedoločen čas, brez nadzora in transparentnosti pripadajo, v primerjavi z drugimi državljankami in državljani, neizmerno veliki privilegiji. (...) Ministrstvo za kulturo v sedanji sestavi meni, da jim ti privilegiji ne pripadajo, zato jih bo skušalo omejiti, saj so zaradi teh privilegijev oškodovane vrhunske kulturne ustanove, ki potrebujejo za svoje delovanje v javnem interesu primerne prostore, ki si jih nekatere nevladne organizacije neupravičeno prisvajajo. Pri tem bo ministrstvo upoštevalo in spoštovalo vse svoje zakonske pristojnosti in obveznosti," je še zapisal Simoniti.