Kacin: »Minister Hojs je v samoizolaciji«

Vladni govorec za covid-19 je povedal, da je v samoizolaciji tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs, obenem pa je odgovoril na vprašanje, kakšen zgled dajejo predstavniki vlade, ki se ne držijo ukrepov

Jelko Kacin na današnji novinarski konferenci

Na današnji vladni novinarski konferenci, na kateri bi moral nastopiti minister za notranje zadeve Aleš Hojs, je vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin sporočil, da je Hojs v samoizolaciji, ker je bil v stiku z okuženo osebo. Dodal je, da je minister že opravil dva testa na koronavirus, oba pa sta bila negativna.

Na novinarsko vprašanje, kakšna sporočila dajejo s svojimi ravnanji državljanom zunanji minister Anže Logar, minister za javno upravo Boštjan Koritnik in direktor NIJZ Milan Krek, je Kacin odgovoril, da je šlo v primeru zunanjega ministra Anžeta Logarja je šlo za rutinsko testiranje, ker je bil na obisku v tujini. "Po vrnitvi domov je šel na testiranje. Nihče ni pričakoval, da bo pozitiven. Od takrat naprej je v samoizolaciji. Kar zadeva ministra Koritnika, zadeve ne komentiram. Do sedaj ni bil testriran, zato se v četrtek ni udeležil seje vlade na Brdu pri Kranju. Šel se je testirati, kot drugi člani vlade, ki smo bili že večkrat testirani. V tistem času je čakal na izvid testa, ki je bil negativen. Kar se tiče očitka direktorju NIJZ-ja Kreku, se mi zdi zelo bizaren in manj sporen. Iskreno se je opravičil in obžaloval. Z njim večkrat dnevno komuniciram od ranih jutranjih ur do treh zjutraj. Pripravil je grafične podlage za sejo vlade. Do 10. ure zvečer je bil na delovnem mestu in ob vrnitvi je točil gorivo brez maske. Z masko pa je plačal gorivo na blagajni. Če ste pogledali dopolnitve odloka, če na tri metre ni nikogar, je to nekaj normalnega in je človek lahko brez maske. Krek je to obžaloval. On toliko dela, da večina ljudi ne bo verjela, da lahko človek toliko zdrži," je dodal Kacin.

Vladni govorec je poudaril da je minister Logar v samoizolaciji in bo, vse dokler se ne bo iztekel karantenski ciklus. "Že do sedaj so se ob vrnitvi slovenskih delegacij delali testi. V primeru ministra Hojsa sem povedal, da čaka v samoizolaciji, da dobi potrditev PCR testa. Ministru Logarju se je zgodilo, da je bil po testiranju, glede na njegov program, navzoč na nekem dogodku. Takoj, ko je dobil obvestilo, da je bil pozitiven, so se prekinile aktivnosti njegovega kabineta. Danes je prostor celotnega kabineta dezinficiran. Vsi člani kabineta delajo na drugih lokacijah oz. so v izolaciji. Z ministrom se ni mogel nihče srečevati, ker je bil v tujini. Zdaj so bili sprejeti dodatni ukrepi, da se ugotovi, ali je morda okužba prišla od kje drugje. Vsi ukrepi se izvajajo za zamejitev okužbe ne ministrstvih," je poudaril Kacin.

