»Prek spleta druženja ni mogoče nadomestiti«

IZJAVA DNEVA

"Seveda lahko tehnologija prenaša vsebino, to se je jasno pokazalo spomladi med časom splošne samoizolacije, vendar po drugi strani ne more biti enakovredna dogodku v živo, kot ga doživlja obiskovalec. Pri doživetju gre za več kot vsebino, gre tudi za interakcijo in vzdušje. Tega današnja tehnologija v polni meri še ni zmožna podati."

"Konec koncev pa obisk našega festivala ni nikoli zgolj ogled razstavljenega, je tudi druženje, tega pa prek spleta ni mogoče nadomestiti. Spletne izkušnje so precej individualizirane, leto 2020 pa nam je jasno pokazalo, da si ljudje želijo druženja."

(Bogdan Šteh, soorganizator festivala novomedijske kulture Speculum Artium, o tem, da tehnologija obiska kulturnega dogodka trenutno ne more nadomestiti, saj si ljudje si želijo druženja; via STA)