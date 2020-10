»Biden ljudi ne plaši«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da so demokrati z Joejem Bidnom izbrali pravega kandidata. Biden namreč ljudi ne plaši in jih ne odbija. Kamala Harris, Elizabeth Warren in Bernie Sanders bi lahko odbili veliko ljudi. Na ameriške volivce se lahko ozrete s pomočjo različnih kategorij. V veliko kategorijo sodijo premožni ljudje iz predmestij z dobrimi javnimi šolami, ki pa je bila v političnem pogledu razdeljena na približno enaki polovici, v zadnjih tridesetih letih malce bolj naklonjena demokratom. Ampak skoraj polovica teh univerzitetno izobraženih ljudi je s stisnjenima nosnicama volila za Trumpa. V zadnjih štirih letih so se ti ljudje odmaknili od Trumpa, ker se ne vede primerno, dostojanstveno."

"Če bodo volili Bidna, ki je zanje sprejemljiv, tudi zato, ker so bil v bistvu zadovoljni z načinom vladanja Baracka Obame, bo to izjemno pomembno. Gre za predmestja v pomembnih državah, kot je recimo Pensilvanija, ki je verjetno sploh najpomembnejša na teh volitvah. Kar pa zadeva delavski razred, se mi zdi, da se bo Trump med belimi delavci, ki so jedro njegove baze, odrezal tako dobro, kot pred štirimi leti. Veliko ljudi sicer vidi, da ni izpolnil obljub in vrnil tovarn, ampak na koncu se mi zdi, da so z njim zadovoljni, davki so nižji in stopnja zaposlenosti pred koronavirusom je bil visoka. Konservativci so za Trumpa volili že leta 2016, tukaj ne more veliko pridobiti. Ampak na levici pred štirimi leti veliko progresistov in temnopoltih Američanov ni volilo Hillary Clinton. Ostali so doma, prepričani, da Trump ne more zmagati, niso pa marali Hillary Clinton. Mislim, da so ti ljudje zdaj zelo motivirani, ker vedo, da Trump lahko zmaga. Velika prednost Joeja Bidna je, da lahko motivira levico, ki ne bo ostala doma, obenem pa bodo elite še raje volile zanj, kot so za Hillary pred štirimi leti."

(Timothy P. Carney, kolumnist Washington Examinerja in član konservativnega think tanka AEI iz Washingtona, o tem, da so demokrati z Bidnom izbrali pravega kandidata, ki lahko motivira levico, da ne bo ostala doma; via MMC RTV SLO)