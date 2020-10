»Občine v Sloveniji so dovolj majhne, da onemogočajo druženje ljudi iz različnih družin«

IZJAVA DNEVA

"Analize poteka epidemije v času prvega vala so pokazale, da je bila omejitev gibanja na občine učinkovit ukrep. Očitno so občine v Sloveniji dovolj majhne, da nekako onemogočajo druženje ljudi iz različnih družin, iz različnih okolij. In to je pač tisto kar ugodno vpliva na zamejevanje epidemije, čeprav je, seveda, to nekaj neprijetnega, da se ljudje ne moremo družiti."

"Precejšnja žarišča so bila pri nas v šolskem okolju, 10 do 15 odstotkov na dan, potem domovi za starejše, ki so posebej problematični postali v zadnjem času in pa velika zasebna druženja, zasebna zbiranja, različne proslave okroglih obletnic, poroke in podobno."

(Dr. Bojana Beović, vodja vladne svetovalne skupine za covid-19, o tem; v Odmevih na TV Slovenija)