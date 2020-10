»Zakonski in nezakonski otroci«

Diskriminatorno ločevanje glede na status partnerske zveze staršev

© pxfuel.com

Vladni odlok o dopolnitvah Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s covidom-19, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 22. oktobra letos, v 2. členu našteva ožje družinske člane, med njimi so tudi »zakonski in nezakonski otroci«. Oznaka nezakonski otrok je v letu 2020 najmanj izključevalna.

Slovenska zakonodaja pojma »zakonski in nezakonski otrok« namreč ne pozna več že nekaj desetletji, saj je diskriminatorno ločevati otroke glede na status partnerske zveze njihovih staršev. Poslanec SD Marko Koprivc je v zvezi s pojmovnim in zakonskim ločevanjem otrok glede na status zveze njihovih staršev na ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja včeraj naslovil poslansko vprašanje.

"Ali Vlada Republike Slovenije ponovno uvaja pojmovno in zakonsko ločevanje otrok glede na status zveze njihovih staršev (zakonske in nezakonske otroke) v družinsko in socialno politiko?"



Marko Koprivc,

SD

"Mnogi se še spomnijo, kako »ožigosani« in prikrajšani (pravno in dejansko) so bili otroci, ki se niso rodili v zakonski zvezi. O čemer priča tudi številna slovenska fikcijska in biografska literatura," je dejal Koprivc in na ministra naslovil naslednje vprašanje: "Ali Vlada Republike Slovenije ponovno uvaja pojmovno in zakonsko ločevanje otrok glede na status zveze njihovih staršev (zakonske in nezakonske otroke) v družinsko in socialno politiko?"

Pravnik Aleksander Jakobčič prav tako opozarja na sporno poimenovanje. "Uporaba izraza 'nezakonski otrok' je danes resnično neprimerna in pravno nepotrebna. Je še eno izmed mnogih dejanj, ki nas vračajo v preteklost. Izraz 'nezakonski' (illegitimate ali nullius filius) izhaja iz družbe preteklosti, kjer je bila takšna označba otroka podana predvsem kot kazen za starša, v tem smislu, da naj bi bilo vso (finančno) breme izključno na ramenih staršev in ne družbe," je zapisal Jakobčič.

"Izraz 'nezakonski' (illegitimate ali nullius filius) izhaja iz družbe preteklosti, kjer je bila takšna označba otroka podana predvsem kot kazen za starša, v tem smislu, da naj bi bilo vso (finančno) breme izključno na ramenih staršev in ne družbe."



Aleksander Jakobčič,

pravnik

Izpostavil je, da imamo danes denimo 25(2) člen SDČP, ki se glasi: "/.../ Vsi otroci, rojeni v zakonski zvezi ali zunaj nje, uživajo enako socialno varstvo." Ali na primer člen 2(2) Konvencije o otrokovih pravicah: "Države pogodbenice spoštujejo in vsakemu otroku, ki sodi pod njihovo pravno pristojnost, jamčijo s to Konvencijo priznane pravice brez kakršnegakoli razlikovanja, ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, veroizpoved, politično ali drugo prepričanje, narodno, etnično ali družbeno poreklo, premoženje, invalidnost, rojstvo ali kakršenkoli drug položaj otroka, njegovih staršev ali zakonitega skrbnika."