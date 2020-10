Katarina Kresal: »Bila sem prva v marsikaterem pogledu«

IZJAVA

"Ko sem stopila v politiko, sem bila »prva« v marsikaterem pogledu, prva predsednica parlamentarne stranke, prva ministrica za notranje zadeve, prva tako mlada oseba na takšnih položajih… Prvim nikoli ni lahko, še posebej če so ženske, a je zato drugi, tretji, četrti lažje. Iz nepredstavljivega naenkrat nastane povsem normalno. Danes je povem normalno, da je ženska predsednica stranke, povsem normalno, da je ženska predsednica vlade, povsem normalno, da ženska vodi represivni resor. Nekaj tabujev je v zadnjih letih padlo in je danes ženskam zato v politiki lažje, a to še zdaleč ne pomeni, da so enakopravne ali da se jih meri z enakimi vatli kot moške."

(Katarina Kresal, predsednica Evropskega centra za reševanje sporov in odvetnica o tem, kaj se je spremenilo za ženske v politiki, odkar je sama zapustila politično prizorišče; via svet24.si)