»Živimo v dobi novih avtokratov«

Pogovor z ameriškim geopolitičnim analitikom Richardom Falkom o najpomembnejših vprašanjih in izzivih današnjega časa

Vse, kar lahko sklenem, je to, da gre za eno najhujših obdobij v mojem dolgem življenju, pravi Richard Falk, eden od vodilnih svetovnih poznavalcev mednarodnih odnosov.

Richard Falk je eden od vodilnih svetovnih poznavalcev mednarodnega prava in mednarodnih odnosov. Diplomiral je na Univerzi Yale, doktoriral na Harvardovi univerzi in nato štiri desetletja poučeval na Univerzi Princeton. Njegovo akademsko kariero so že na samem začetku zaznamovali boj za pravice ameriških črncev, vietnamska vojna in drugi ameriški vojaški posegi po svetu, zaradi katerih je postal odločen in spoštovan zagovornik človekovih pravic in miru. Je avtor številnih knjig o geopolitiki z vidika mednarodnega prava.

Leta 2001 je postal član preiskovalne komisije Združenih narodov, ki je preverjala spoštovanje človekovih pravic na palestinskih zasedenih ozemljih, in bil leta 2008 imenovan še na položaj posebnega poročevalca OZN za človekove pravice Palestincev na ozemljih, ki jih zaseda Izrael. Navkljub častitljivi starosti je še vedno zelo dejaven. Je redni komentator razmer po svetu za ameriške revije, kot so The Nation, CounterPunch in The Huffington Post, ter za katarsko medijsko hišo Al Jazeera. Poleg tega tudi ureja spletni dnevnik, kjer poziva k nujnim premislekom o globalnih izzivih v 21. stoletju. Med drugim je član izvršnega odbora mednarodne organizacije Nuclear Age Peace Foundation, ki si prizadeva za svet brez jedrskega orožja.

Za vami je dolgo življenje, 13. novembra boste praznovali 90 let. Če povzamem: rodili ste se v času velike depresije, v najstniška leta vstopili na začetku druge svetovne vojne, preživeli pol življenja v hladni vojni, ki sta ji sledili prevlada neoliberalne globalizacije in razglasitev konca zgodovine, za tem pa sta prišli neskončna vojna proti terorizmu in še ena velika gospodarska kriza. Zdaj sva tu. Kako bi poimenovali obdobje, v katerem živimo?