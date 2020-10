Dajmo, Trump!

Do ameriških volitev je le še nekaj dni, toda oder je že lep čas pripravljen za II. ameriško revolucijo

Janšev navijaški čivk

Zdaj, ko vemo, kdo pri nas podpira Donalda Trumpa, je nemara čas, da pogledamo, kdo mu v Ameriki vpije »Dajmo«. Najbolj kakopak zbode v oči, da ga podpirajo vodje tako rekoč vseh rasističnih, klanovskih, belskih etnonacionalističnih, neonacističnih, nativističnih, neokonfederativnih in alterdesničarskih organizacij, paravojaških milic, združenj in portalov, od Ameriške nacistične partije, Južne lige, Ameriške svobodnjaške partije in Viteške partije do spletnih strani, kot so Stormfront, VDARE, Daily Stormer in American Renaissance – ja, vsi tisti, ki so ga podprli tudi leta 2016, med njegovo prvo predsedniško kandidaturo. Ja, vsi tisti, ki trdijo, da Hitlerja demonizirajo le zato, ker je izgubil.