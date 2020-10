»In tud jest hočm bit vojak!«

Minister Tonin snubi najstnike za vojaški poklic, država pa kupuje orožje, namesto da bi vojska med epidemijo dejavneje pomagala ljudem

Minister za obrambo Matej Tonin mlade nagovarja, naj vstopijo v Slovensko vojsko, kjer naj bi prikazali svojo pripadnost domovini.

Te dni po vsej državi 18-letniki, fantje, rojeni leta 2002, dobivajo pisemsko pošiljko ministrstva za obrambo. Naslovljena je na ime in priimek pravno ravno odraslih fantov, ki v večini še hodijo v srednjo šolo. Namen pošiljke je jasen, minister za obrambo Matej Tonin bi mlade rad opozoril, da so z dopolnjenim 18. letom vpisani v register vojaške evidence, saj polnoletnost prinaša nove pravice, pa tudi nove dolžnosti. Ali z drugimi besedami, pošiljka, ki so jo dobili mladi fantje, je namenjena zbujanju domoljubja in novačenju za vojsko. Kot zapiše minister: »Temeljna vrednota pripadnikov Slovenske vojske je domoljubje, s katerim razumem zavestno in prostovoljno pripadnost domovini. Iz domoljubja izhajajo vrednote, ki jih v Slovenski vojski s ponosom izpostavljamo – čast, pogum, lojalnost, tovarištvo, pripadnost.« Pismo se konča z njegovim podpisom in pozivom, naj mladi vstopijo v vojaške vrste.