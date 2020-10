»Z vami smo, Poljska!«

Protest mladih pred poljskim veleposlaništvom v Ljubljani

Mladi aktivisti pred poljskim veleposlaništvom v Ljubljani

© Borut Krajnc

Mladinska aktivistična organizacija (MAO) je danes ob 11. uri pred veleposlaništvom Poljske v Ljubljani, izvedla protestno akcijo v znak solidarnosti s poljskimi protestnicami in protestniki, ki se borijo proti omejitvi pravice do umetne prekinitve nosečnosti. Ob tem so simbolično uporabili obešalnike in vrvi.

Predstavniki MAO so ob tem prebrali tudi govor, v katerem so poudarili, da prepoved pravice do splava lahko prinese številne negativne posledice. "Več kot 47.000 žensk vsako leto zaradi doma narejenih splavov umre. Več kot 5 milijonov jih ostane deformiranih zaradi poškodb maternice. Ženske doma za splav v večini primerov uporabljajo žične obešalnike, ki so tako postali prav simbol upora na Poljskem," so poudarili.

"Ne gre zgolj za splav, gre za pravico do nadzora nad svojim telesom, ki pa jo v takih primerih države okrnijo."



V govoru so poudarili da pri prepovedi ne gre zgolj za odvzemanje pravice do splava, temveč za prvega od korakov v ponovnem zatiranju žensk in LGBTQI+ skupnosti, "ki smo mu v zadnjem času priča v vzhodni Evropi". "S tem vlada prevzema nadzor nad telesi več milijonov posameznic in posameznikov, ki jim je tako odvzeta tudi pravica do odločanja o svojem telesu. Pri pravici do splava ne bi smela biti povod za prepoved vera. Ne bi smela biti povod konservativnost politikov. Pravica do splava bi morala biti ustavna pravica žensk v moderni družbi, brez izjem. Ne gre zgolj za splav, gre za pravico do nadzora nad svojim telesom, ki pa jo v takih primerih države okrnijo," so sporočili mladi aktivisti ter poudarili, da je "čas, da stopimo skupaj in se upremo poskusom odvzemanja pravic".

"Z vami smo, Poljska!" so zaključili.