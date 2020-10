Nemoč

Zakaj vladna strategija boja proti epidemiji na deluje?

Predsednik vladesanja o kitajskihitrosti pri gradnjibolnišnice.

Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je Slovenija trenutno med bolj prizadetimi državami v EU. Med prvimi je po teh merilih v zadnjem obdobju Češka. Na Češkem so v pričakovanju najhujšega pripravljene vojaške bolnišnice, zdravstveni sistem utegne v kratkem kloniti in država se je že dogovorila z Nemčijo, da bi del obolelih prepeljali k njim. Je pa bila Češka v prvem valu epidemije »zmagovalka«. Tako kot pri nas so tudi tam prvega julija priredili veliko praznovanje ob porazu virusa. Medtem ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) opozarjala, da se pravi boj šele začne, so tisoči Čehov na polkilometrski mizi v Pragi, na Karlovem mostu, na veliko praznovali. Njihovi politiki so sporočali: Zmagali smo. A ravno to sporočilo je bilo usodno.