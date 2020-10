Cepilna blamaža

Cepiva proti gripi bo premalo za vse

Minister za zdravje Tomaž Gantar je napovedal brezplačno cepljenje, a pozabil na cepivo

© Borut Krajnc

Država se je jeseni odločila, da bo letos vsem omogočila brezplačno cepljenje proti gripi. To je v povezavi z opozorili o nevarnosti sočasnih epidemij dveh respiratornih okužb in nevarnosti sočasne okužbe z gripo in virusom SARS-Cov2 povzročilo veliko zanimanje za cepljenje.

Takšnega navala na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje niso pričakovali. Ko so v poletnih mesecih naročali cepivo, niso vedeli, da bo cepljenje brezplačno za vse. Naročili so sicer sto tisoč odmerkov več kot lani. Do zdaj so jim dobavili 250 tisoč odmerkov, še 20 tisoč naj bi jih prejeli novembra.

A očitno to ne bo dovolj. »Žal moramo sporočiti, da smo z Nacionalnega inštituta za javno zdravje prejeli obvestilo, da cepiva proti gripi zmanjkuje,« je denimo na spletni strani Zdravstvenega doma Grosuplje ta teden zapisala direktorica Štefka Zaviršek. Tudi v mariborskem zdravstvenem domu so že nehali naročati na cepljenje, ker so vsi odmerki že oddani, novih pa ne uspejo dobiti.

»Glede na povpraševanje cepiteljev po cepivu lahko predvidevamo, da ga pri posameznih izvajalcih cepljenja tudi že zmanjkuje,« pravijo na NIJZ. »Če bo interes prebivalcev za cepljenje proti gripi še vedno tako velik, potem bi se lahko tudi zgodilo, da bi cepiva zmanjkalo za vse, ki bi se želeli cepiti.«

Težava je v tem, da dodatnih odmerkov nikakor ne morejo dobiti. Povpraševanje je povsod po svetu izjemno, proizvajalci imajo zapolnjene zmogljivosti. »Že v začetku sezone smo vsem proizvajalcem, ki izdelujejo cepivo proti gripi, posredovali dodatno povpraševanje – prejeli smo negativne odgovore. Prav tako smo preverjali, ali bi katera od držav odstopila cepivo Sloveniji, a v tem trenutku države poročajo, da imajo cepiva premalo.«

Jasno postaja, da se je država cepilne kampanje za gripo lotila nepremišljeno.

Strokovnjaki so že ob koncu spomladanskega vala epidemije opozarjali, da bo jeseni cepljenje proti gripi izjemno pomembno in da bi bilo smiselno razmisliti o brezplačnem cepljenju za vse. Kljub temu smo poletje preživeli v prepričanju, da bo cepljenje brezplačno zgolj za najranljivejše skupine – starejše od 65 let, kronične bolnike in otroke do drugega leta, zato se NIJZ ni zdelo potrebno naročati dodatnih odmerkov. Ko se je vlada jeseni vendarle zganila in zagotovila brezplačno cepljenje za vse, je bilo za naročanje dodatnih zalog cepiva že prepozno. Tako se lahko zgodi, da bo ob splošnem navalu na cepljenje cepiva zmanjkalo za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.

NIJZ smo vprašali, ali razmišljajo, da bi cepljenje prednostno zagotovili predstavnikom ogroženih skupin, a so odgovorili, da posebnih navodil ne morejo dajati.