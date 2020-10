Zaprti študentski domovi

Nedomišljeni ukrepi ali kaj naj naredijo študentje, ko jih vržejo na cesto

Študentski domovi-Univerza v Mariboru

Vlada je sprejela odlok, s katerim je zaprla študentske domove. Številni študentje so jih morali zapustiti na hitro, v nekaj dneh. Pri tem odlok kot izjeme navaja tiste, ki imajo v domovih prijavljeno stalno prebivališče, študentske družine ter gostujoče profesorje in študente tujce, ki jim je onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča. Ministrica za izobraževanje Simona Kustec je nato še s sklepom določila začasno spremembo namembnosti študentskih domov. V času, ko v njih ne bodo bivali študentje, bodo tam lahko bivali tisti, ki opravljajo za državo pomembne naloge. To so tisti, ki delajo v klicnih centrih, zagotavljajo pomoč v zdravstvenih ustanovah in v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Pri tem se postavlja vprašanje, kam naj gredo vsi drugi, ki med te izjeme ne sodijo, vendar se ne morejo vrniti domov.