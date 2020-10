Zlovešče ustavno sodišče

Ustavna sodišča s konservativno večino lahko človekove pravice omejujejo, ne le razvijajo

Ljudje v Gdansku protestirajo proti razsodbi poljskega ustavnega sodišča, ki uvaja skoraj popolno prepoved splava, 27. oktobra 2020.

Na Poljskem so dodatno omejili pravico do splava. Ta pravica je bila v tej državi višegrajske skupine že doslej zelo omejena in tako rekoč izvotljena. Doslej je bil splav dovoljen, če je bila nosečnost posledica posilstva ali incesta, če je bilo med nosečnostjo ogroženo materino zdravje in zaradi deformacije ploda ali neozdravljive, smrtno nevarne bolezni, ki so jo ugotovili pri plodu. Zaradi tega razloga poslej splav ne bo več dovoljen. Tako ni odločila (skrajno) konservativna vlada pod vodstvom vladajoče stranke Zakon in pravičnost, pač pa poljsko ustavno sodišče.