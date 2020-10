Antireklama

Slovenija v Trumpovem oglasu

Slovensko polje in sonce v daljavi (v ponudbi agencije Pond5)

Tisti, ki vodijo predvolilno kampanjo predsednika ZDA Donalda Trumpa, so v oglasu o »uspešnem boju proti pandemiji covid-19« uporabili posnetke, ki niso nastali v Ameriki, temveč daleč stran. No, ne tako daleč, saj se je med njimi znašel tudi posnetek iz domovine prve dame ZDA Melanie Trump. Na oglas je televizijo CNBC opozorila demokratska organizacija American Bridge. Trumpova kampanja je za oglase na Facebooku od 14. do 20. oktobra porabila približno štiri milijone dolarjev. Oglas, ki ni več dosegljiv, je prikazoval ameriško zastavo, nato pa idilično polje, ki naj bi bilo nekje v ZDA, a se je izkazalo, da je posnetek iz Slovenije. Trumpovi sodelavci so fotografijo pridobili na strani Pond5, v spletni knjižnici fotografij in videoposnetkov, kamor jo je pod nazivom Airstock naložil fotograf iz Slovenije. Slovensko polje v oglasu je bilo uporabljeno za ozadje besedila, da so ZDA zaradi odločnega ukrepanja Donalda Trumpa na pragu proizvodnje cepiva proti covid-19. Potem se v oglasu pojavi zdravnica.

Televizija CNBC je razkrila, da gre v resnici za igralko, ki so jo posneli v ruskem studiu. Fotografija je bila objavljena na portalu Shutterstock, v še eni spletni knjižnici fotografij. Ne slovenski in ne ruski fotograf nista bila obveščena, da so njuna posnetka uporabili v Trumpovem videu. To ni prvič, da so sodelavci Trumpove predvolilne kampanje v predvolilnih oglasih uporabili posnetke iz drugih držav. Tudi v oglasu v podporo ameriški vojski so se pojavila ruska vojaška letala, nastopajoči vojaki pa so imeli v rokah ruske brzostrelke. V enem od oglasov, v katerem so trdili, da je demokratski predsedniški kandidat Joe Biden zvest zaveznik Kitajske, je posnetek iz zraka domnevno prikazoval Kitajsko, v resnici pa je šlo za rusko pokrajino. Posnetek je bil prav tako pridobljen na portalu Pond5. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi pri nas, ko je predsednik vlade Janez Janša napisal besedilo za pop skladbo, ki jo izvajata Korado in Boško z Domoljubnim bendom. V videu, ki je spremljal skladbo Najlepša si in naj bi prikazoval lepote Slovenije, se je med drugim pojavila tudi razglednica hrvaškega Rovinja. Ko se je izvedelo za napako, so ta del videa spremenili.