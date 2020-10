Ministrstvo proti kulturi

Zradirani

Ministrstvo za kulturo, ki bi med pandemijo obnavljalo “poslovne” prostore, je nevladne organizacije na Metelkovi 6 na prvi dan ponovne razglasitve epidemije obvestilo, da jih meče na cesto, ker stavbo potrebuje zase. Kje v krizi in izven proračunskega plana hranijo sredstva za obnovo, na MK ne izdajajo.

Ko so protestniki v petkovi akciji ministra Vaska Simonitija in sodelavce simbolno deložirali na cesto z instalacijo birokratskega prostora in pripravljenih odstopnih izjav, je Simoniti to, po zgledu premierja Janše, označil za grožnje s smrtjo.

Medtem ko deložacija in protest priročno dvigujeta prah, je manj govora o drugih spremembah, ki jih uvaja ministrstvo, med njimi tudi predlog novega pravilnika o strokovnih komisijah. Ta niža število članov (in mnenj) in dovoljuje imenovanje tudi članov ministrstva, s katerim bi minister lahko stroko izrinil iz odločanja o delitvi javnih sredstev.

V času že tako ogroženega nevladnega sektorja Simonitijev predlog razumemo kot grožnjo s smrtjo – kulturi!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.