IZJAVA DNEVA

"Denis Poniž je ksenofob. Objavil je Rekviem za Ljubljano, propagandistični ksenofobni esej o tem, kako so tujci z juga (drugih ni) preplavili Ljubljano s svojo glasbo, balkanskimi navadami, zanič kulinariko, državno podprtim in nagrajevanim nedelom in kriminalom. Denis Poniž je pisatelj z akademsko kariero, zato podaja artikuliran, pismen in z reminescencami in asociacijami bogat prikaz mesta, ki da je postalo prekleto zaradi južnjaških tujcev. Njegovo sovraštvo presega etnične okvire ter prinaša tudi tematsko inovacijo: pesnik in kritik se posmehuje Slovencu, protestniku, ki ga policija grobo vleče po tleh – prejkone po vzoru Cankarja, Kozaka in Klopčiča, ki jih v tekstu omenja???"

"Kriteriji pravičnosti so tu očitno spremenjeni, kulturni spomin književnega ustvarjalca poteptan. Zakaj? Lahko samo ugibam, da se Denis Poniž poniža zato, ker v tem vidi politično korist. Prilizuje se politični opciji, ki ljudi grobo vleče po tleh in sistemu, v katerem se ne sme protestirati. Denis Poniž se potemtakem kaže kot koristoljuben, nizkoten in lažniv ksenofob. Kolikšno in kakšno korist bo s tem pridobil, ne morem vedeti. Morda pa gre vendarle zgolj za spontan izbruh ksenofobije v slabo izbranem trenutku? A Denis Poniž je pisatelj, ki ne piše spontano in v izbruhih, ampak v globoko premišljenih in lepo oblikovanih stavkih."

(Svetlana Slapšak, antropologinja, v odzivu na ksenofobni članek Denisa Poniža Literatura, kultura in družba na portalu za književnost in mišljenje Društva slovenskih pisateljev; na portalu vrabecanarhist.eu)