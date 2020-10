»Trump deluje prek ustrahovanja in ustvarjanja razkola«

IZJAVA DNEVA

"95 odstotkov večjih časopisov v državi je podprlo Hillary Clinton ali pa vsaj niso podprli Trumpa. Kot vsi sem se tudi jaz popolnoma uštel. Nekaj, česar se ljudje niso zavedali, je, da obstaja velik delež ameriškega prebivalstva, glede na ankete še vedno okoli 40 odstotkov, ki so zagrizeni podporniki Trumpa. Političnega programa kot takega nima, deluje prek ustrahovanja in ustvarjanja razkola, še posebej, ko gre za manjšine in belski nacionalizem, in tu mu je uspelo nagovoriti 40 odstotkov Američanov, hkrati pa je vse to pripeljal na površje in legitimiziral. Stvari, ki jih večina ljudi prej ni opazila, kako močno tlijo pod površjem. Niti jaz."

(Clive S. Thomas, profesor politologije in politični komentator iz Oregona, o tem, kako se je popolnoma uštel pri zmagi Trumpa na prejšnjih volitvah, letošnje pa ocenjuje kot prelomne; v intervjuju na MMC RTV SLO)