Počivalšek: »Čez medije nikoli nisem izrekel žal besede«

IZJAVA DNEVA

"Čez medije nikoli nisem izrekel žal besede, čeprav sem doživel medijski pogrom in vrsto nekorektnosti. Edino, kar sem o medijih govoril, je bilo že lani, ko sem na kongresu SMC govoril o lastnikih, ki obvladujejo medije. V prvem valu epidemije smo vzpostavili med vlado in mediji pozitiven odnos, verjamem, da smo se takrat tega naučili do te mere, da bomo dobro sodelovali v boju proti koronavirusu tudi v aktualnem drugem valu. Če me pa sprašujete, kdo je kriv za prvi ali drugi val, vam lahko rečem, da mediji lahko k temu prispevate toliko, da lahko z roko v roki informacije o tem, kaj naj počnemo kot državljani, spravimo do vsakega posameznika v Sloveniji in da se skozi to lažje in hitreje doseže dober rezultat. Velika večina medijev pri tem konstruktivno sodeluje."

(Zdravko Počivalšek, gospodarski minister, o tem, ali se strinja s predsednikom vlade, da nosijo osrednji mediji del krivde za tako intenziven drugi val epidemije; via Delo)