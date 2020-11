»Moj nasvet vladi bo, da je treba z ukrepi nadaljevati«

IZJAVA DNEVA

"Kaj bo vlada sklenila, ne vem. Moj nasvet pa bo naslednji. Dokler ne pripeljemo števila okuženih v normalno območje, torej dvomestnih številk, ki jih bomo lahko obvladovali z epidemiološko službo, s sledenjem stikov, dokler se ne bodo bolnišnice odprle tudi za bolnike, ki nimajo covida-19, bo moj nasvet, da je treba z ukrepi nadaljevati."

"Zaostritev ne predlagam, ker mislim, da so ti ukrepi dovolj dobri in imajo potencial, da obrnejo epidemijo. Se jih pa morajo državljani držati. Če vlada sprejme še bolj rigorozne ukrepe, a se jih državljani ne bodo držali, potem ne bodo imeli – razen slabe volje – nobenega pozitivnega učinka."

"Z dobrim sodelovanjem ljudi se lahko potek epidemije v dveh inkubacijskih dobah, torej dvakrat 14 dni, obrne v tako smer, da bodo številke na novo okuženih zelo nizke. Si upam špekulirati, da tudi dvomestne. Če bo res sodelovanje. Takrat lahko začnemo izvajati ukrepe, ki bodo stimulirali dejavnosti, zaradi katerih ljudje dobijo svoje plače, služijo kruh, tudi o šolah se bomo lahko pogovarjali. To so torej prioritetne stvari. Zagotovo se še ne bomo mogli pogovarjati o zabavah, nočnih klubih. Če pa pravega sodelovanja ni, pa tudi dve inkubacijski dobi ne bosta pomagali. Potem se je del prebivalcev zaman trudil.

"Od takrat, ko se prebivalci začnejo teh ukrepov res držati. Ko so sprejeti, še ne pomeni, da se bo epidemija kar ustavila. Ko jih začnejo ljudje izvajati, in to velika večina. Ne samo polovica ali pa dve tretjini. Od takrat naprej se začne učinek teh ukrepov poznati. Spomladi smo videli, pa tudi v drugih državah, da se je dalo v dveh inkubacijskih dobah narediti veliko in tudi družbo do neke mere odpreti. Če pa imamo samo dve inkubacijski dobi rigoroznih ukrepov, državljani pa iščejo poti, kako se tega ne držati, pa nismo s strogimi ukrepi naredili nič ali pa zelo malo."

(Aleš Rozman, direktor Golnika in član vladne svetovalne skupine, o tem, koliko časa bodo še trajali trenutni ukrepi in kaj bo v prihodnjih dneh, tednih svetoval vladi; v intervjuju za TV Slovenija)