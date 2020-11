Tvoj boj je tudi moj

November ni samo Movember, mesec ozaveščanja o zdravju moških, je tudi mesec osveščanja o transspolnosti. Osrednja domača NVO na tem področju, TransAkcija, ta mesec obeležuje tudi letos. V luči aktualne politične situacije ni naključje, da kot centralno temo postavljajo vprašanje upora. V sodelovanju s tovariškimi civilnodružbenimi organizacijami pripravljajo tudi posebno številko zina, Uporniški femini-zin, v katerem želijo na teorijo in prakso upora pogledati kar najbolj vključujoče in povezovalno.

Celo gibanje Movember je zmoglo moškost predstaviti tudi vključujoče ter poleg izključnih težav oseb z "moškim" reproduktivnim sistemom, kot sta raka prostate in mod, izpostaviti tudi probleme, ki pestijo vse moške, kot so npr. družbeni pritiski glede pričakovanega vedenja, (ne)izražanja čustev, načinov soočanja s problemi itd. Ker nam bo le solidarno povezovanje različnih bojev prineslo v vseh pogledih manj toksično družbo, preštejmo in seštejmo svoje raznolike upore v skupen boj!

