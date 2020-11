»Bolničarji negovalci sploh ne dosežejo minimalne plače. To je sramotno.«

IZJAVA DNEVA

"Cenjeno gotovo je! Pacienti nas izredno cenijo, po raziskavah o zaupanja vrednih poklicih smo medicinske sestre ves čas takoj za gasilci na drugem mestu. Je pa gotovo podplačano, in če je tej državi mar, če je politiki prioriteta, da je zdravje državljanov res vrednota, potem je vlaganje v medicinske sestre naložba, in ne strošek. Tega bi se morali zavedati. Glede podplačanosti so na najslabšem bolničarji negovalci s triletno srednjo poklicno šolo, ki sploh ne dosežejo minimalne plače. To je sramotno."

"Z nekaj preprostimi besedami lahko rečem, da so prezaposlene, utrujene in v polnem zamahu vseh svojih sposobnosti ter logističnega urejanja. Na trenutke so povsem izmučene, obupane, ampak potem vsakič znova spet z vsemi svojimi napori v pripravljenosti narediti in delati čisto vse, da vsi skupaj zmagamo, da ta hudi drugi val mine. Če sem še pred enim tednom ali pa dvema govorila, da vsaka medicinska sestra, zdravstveni tehnik ali pa bolničar negovalec že ves čas od pomladi dela za dva, se je zagotovo to zdaj potrojilo, bi lahko rekla. Predvsem zato, ker zdravstveni delavci proti virusu nismo odporni. Težava v tem trenutku na terenu je tudi, da je izpad kolegic in kolegov velik. Obremenitve so poleg povečanega pritiska zaradi obolelih posledično še toliko večje. Pritisk se pozna povsod, na primarni ravni v zdravstvenih domovih, v socialnovarstvenih zavodih, na bolnišnični ravni. Potem so tu tudi diplomirane babice, ki zdaj prav tako delajo v izredno zahtevnih razmerah, denimo, porajajo covidne mame, kar tudi ni enostavno."

(Monika Ažman, predsednica zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije, o tem, da so medicinske sestre in bolničarji negovalci podplačani, čeprav se je v času epidemije njihovo delo potrojilo; na MMC RTV SLO)