»Vsak, ki ima pet minut časa za guglanje, lahko postane izvedenec za epidemiologijo«

IZJAVA DNEVA

"Živimo v času, ko prevladuje kult amaterizma. Vsak, ki ima pet minut časa za guglanje, lahko postane izvedenec za epidemiologijo. Če ima dovolj sledilcev na omrežjih, lahko zlahka preglasi nekoga, ki je večji del svojega življenja preždel v laboratoriju, pisal razprave, spremljal paciente in se posvečal vprašanju, kako se širi virus. Problem je, da so ti amaterski izvedenci postali mediji, ki imajo pogosto več občinstva kot osrednja televizija, radio ali časopis."

"Marko Potrč, recimo, ima zgolj na facebooku skoraj 35.000 sledilcev, ki ga poslušajo, saj ga imajo za svojega zaupnika in prijatelja. Prav ta izraz, namreč »prijatelj«, ki se je uveljavil na omrežjih, je napravil ogromno zmede. Mar res mislite, da imamo lahko v življenju tisoč in več prijateljev? Seveda ne! Rešitev je, da napravimo red v poplavi informacij in naredimo prehod od kvantitete k novi kvaliteti. Ni treba, da izbrišemo skoraj vse tako imenovane prijatelje po facebooku. Odločiti pa se moramo, kdo so tisti, ki jih bomo poslušali."

(Dr. Dan Podjed, antropolg, o tem, da nekateri ljudje v času epidemije bolj kot strokovnjakom zaupajo teorijam zarote in različnim vplivnežem; via Dnevnik)