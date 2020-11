»Varčni Gorenjci«

Krivci za skokovito rast okužb v drugem valu

Irena Grmek Košnik, epidemiologinja iz območne enote NIJZ v Kranju, je včeraj na vladni novinarski konferenci pojasnila razloge, zakaj naj bi se novi koronavirus tako močno razširil prav na Gorenjskem ...

© YouTube / STA

Irena Grmek Košnik, epidemiologinja iz območne enote NIJZ v Kranju, je včeraj na vladni novinarski konferenci pojasnila razloge, zakaj naj bi se novi koronavirus tako močno razširil prav na Gorenjskem. Navedla je tri, poleg tega, da je po njenem bolezen čudna in drugačna oziroma je še ne poznamo dobro, je okrivila tudi zasebna druženja, najbolj pa je odmevala njena opazka, da so za nadpovprečno število okužb na Gorenjskem krivi "varčni Gorenjci". Ti so se po njenem stereotipnem mnenju kljub tveganjem odpravljali na delo v obdobju, ko še ni bilo pravne podlage za odreditev nadomestila v času samoizolacije.

Na njene sporne in neosnovane ocene so opozorili tudi v Levici. "Ljudje, ki delajo kljub nevarnosti okužbe, niso nikakršni varčni Gorenjci, ampak so to delavci, ki morajo plačati položnice in nahraniti otroke!" so zapisali v sporočilu za javnost.

Levica

Opozorili so tudi, da ne gre zgolj za stereotip, navržen v neprimernem trenutku, temveč je sporno prelaganje odgovornosti na zaposlene. "Vlada je tista, ki je po svoji malomarnosti dovolila, da dva tedna ni bilo pravne podlage, po kateri bi bili zaposleni v primeru stika z visokorizičnim kontaktom z odločbo in denarnim nadomestilom poslani domov. In delodajalci so tisti, ki so vztrajali pri prihodu zaposlenega na delovno mesto, če ta ni imel odločbe in pokritja nadomestila," so poudarili v Levici.

Izpostavili so tudi, da vlada vse od izbruha epidemije izkorišča svoje tiskovne konference kot oder za moraliziranje, zgražanje in nerganje nad ljudmi. "V resnici ne gre za nič drugega kot pa za prelaganje odgovornosti ter izgovor za nesorazmerno in rokohitrsko zaostrovanje ukrepov, ki se jih vodilni predstavniki vlade sami ne držijo. Ni presenetljivo, da se vedno več ljudi odziva z jezo in nejevero," so dodali in poudarili, da za skokovito rast v drugem valu niso krivi ne varčni Gorenjci ne rekreativci, kolesarji, migranti ali Ljubljančani na Obali in na Šmarni gori, temveč je kriva "vlada, ki z vsemi temi obtožbami tako lahkotno opleta, medtem ko ji je pred nosom razpadel sistem odločb za odreditev karantene".

