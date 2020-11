»Marjan Podobnik povsod vidi rdeče miške in Udbo«

IZJAVA DNEVA

"Sklepam, da je v ozadju tega konstrukta verjetno Marjan Podobnik, ki povsod vidi rdeče miške in Udbo."

"S tem se je zgodba zame končala, sem bil pa vesel, ko sem v nedeljo v spletnih medijih prebral, da sem vendarle izbran."

(Ivan Gale, žvižgač, o tem, da se je prijavil na prosto delovno mesto pravnika v kmetijski zbornici, vendar ni bil izbran; zdaj so se razširile govorice, da naj bi postal svetovalec novega predsednika zbornice Romana Žvegliča, vendar to oba zanikata; via Dnevnik)