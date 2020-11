Sledilnik: »Ali to pomeni, da se umirja tudi širjenje virusa? Ne vemo.«

Ustvarjalci aplikacije Sledilnik so zapisali, da lahko z gotovostjo trdijo, da so na videz spodbudni podatki o manjši rasti potrjenih primerov v obdobju do 4. novembra nezanesljivi ali celo zavajajoči, saj gre lahko zgolj za močan vpliv novega režima testiranja

Ustvarjalci mobilne aplikacije Sledilnik so v zapisu na spletni strani Medium navedli, da je zaradi skokovitega naraščanja novih primerov v oktobru ministrstvo za zdravje zaradi omejenih kapacitet testiranja 26. oktobra znova spremenilo kriterije za testiranje na covid-19. In dodali, da se v skladu s priporočili testiranje tako ne izvaja več pri vseh pacientih s simptomi bolezni, temveč samo še pri osebah, pri katerih se predvideva težji potek bolezni (starejši od 60 let, pridružena obolenja) ter pri osebah na izpostavljenih delovnih mestih (bolnišnice, zdravstveni domovi in domovi za starejše občane). Število novih potrjenih primerov pa je do tega datuma veljalo kot glavni indikator širitve virusa, saj je zajemalo vse starostne skupine oziroma vse, ki so imeli simptome, poudarjajo pri Sledilniku.

"Že v torek, 27. oktobra, še bolj izrazito pa v ostanku tedna, smo tako lahko zaznali občutno zmanjševanje hitrosti rasti potrjenih primerov, kasneje pa tudi absolutnih številk. Ali to pomeni, da se umirja tudi širjenje virusa? Ne vemo," so poudarili.

"Ne vemo, ker bodo zaradi spremenjenega vzorčenja sedaj (naj)boljši indikator širjenja okužb postali podatki o rasti hospitalizacij, ki pa okužbam sledijo šele v roku cca 8–10 dni po prvih simptomih. Ti podatki ob 100% zasedenosti bolnišnic tudi ne bodo več kazali enako jasne slike kot takrat, ko je bilo prostora še dovolj," so zapisali.

"Z gotovostjo lahko rečemo, da so na videz spodbudni podatki o manjši rasti potrjenih primerov v obdobju do 4. novembra nezanesljivi ali celo zavajajoči, saj gre lahko zgolj za močan vpliv novega režima testiranja. Absolutno število potrjenih primerov v starostnih skupinah 65+ se od 28. oktobra celo rahlo zvišuje — žal pa nimamo podatkov o starostni strukturi vseh testiranih, da bi lahko preverili, ali je to ustrezno sorazmerna posledica večjega števila testiranih iz te skupine."



Prej so te tri starostne skupine predstavljale 12–13% vseh pozitivnih testov, zadnja dva dneva pa predstavljajo 16% oz. 20.5%. okužb, opozarjajo pri Sledilniku. Obenem so dodali, da so nedavno tudi prenehali zbirati podatke o napotitvah na testiranje iz zdravstvenih domov — kar je doslej bil uporaben zgodnji indikator povečane aktivnosti. "Povečanje primerov bi tako lahko bila tudi posledica večjih izbruhov v domovih za ostarele občane in zdravstvu — žal pa od 11. oktobra tudi ti podatki zaradi preobremenjenosti epidemiološke službe NIJZ niso več na razpolago," so poudarili.

"Vemo zgolj to, da bi bilo, dokler ne obrnemo krivulje rasti hospitaliziranih v izrazito padanje, neodgovorno trditi, da smo vrh tega vala epidemije že dosegli. Tedenske (če primerjamo enake dneve v tednu) rasti hospitalizacij so namreč še vedno visoke; v petek, 30.10. +52%, v soboto, 31.10. +8%. Še vedno v bolnišnice sprejmemo okrog 100 pacientov na dan," so izpostavili.

Dodali so, da je sicer spodbudno, da 7-dnevno povprečje nakazuje ravnanje krivulje, vsekakor pa vsaj še 5–10 dni ne bodo vedeli, ali ni morda ta pozitiven trend zgolj dnevno nihanje. Kaj to pomeni za naše vsakdanje ravnanje in oceno rizika? "Številke trenutno niso dovolj zanesljive, da bi se lahko ravnali zgolj po njih, zagotovo pa še več kot teden dni epidemija ne bo izzvenela na raven, kjer bi smeli sproščati ukrepe ali ravnati manj (samo)zaščitno," so sklenili v zapisu.