Evropa se čudi, da Janša prehiteva s čestitkami

Slovenski premier smeši Slovenijo pred svetom

Janševi prehitri prsti na Twitterju

Slovenski premier Janez Janša je danes ob 10. uri zjutraj na Twitterju zapisal, da je že jasno, da so Američani še za štiri leta izvolili predsednika Donalda Trumpa. "Več ko bo zavlačevanja in zanikanja dejstev s strani osrednjih medijev, večji bo triumf za predsednika," je tvitnil Janša. Republikancem je čestital za dobre rezultate volitev po vseh ZDA. In vse to pred uradno razglasitvijo rezultatov, ko predsedniške tekme sploh še ni konec. Na to nedržavniško gesto, nevredno izkušenega politika, so opozorili številni referenčni evropski novinarji in drugi politični analitiki, oglasil pa se je tudi vrh Evropske unije (EU). Govornik Evropske komisije Eric Mamer je dejal, da Bruselj rezultatov ne bo komentiral, dokler ne bo uradnih izidov in da tako svetujejo tudi vsem drugim članicam EU.

Bruseljski dopisnik za nemški ZDF Stefan Leifert je denimo zapisal, da obstaja grožnja, da postane slovenski premier Janša prvi problem za enotnost EU po ameriških volitvah. Jon Worth, profesor na College of Europe pa je dodal, da Janša takšne amaterizme tvita že več let. "Nisem prepričan, koliko političnega kapitala mu bo to prineslo v Bruslju," je zapisal.

Bruseljski dopisnik za nemški ARD Markus Preiss pa je Janšev zapis pokomentiral z besedami, da se je zgodilo to, česar so se mnogi v Bruslju bali: "Slovenski predsednik vlade je Trumpa priznal kot zmagovalca volitev – čeprav še niso prešteli vseh glasov."

Tudi Twitter je ob Janševem sporočilu objavil opozorilo: "Uradni viri ob objavi tega tvita še niso razglasili zmagovalca."