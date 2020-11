»Če bodo bolnišnice polne, bomo morali ustaviti vse – to ni grožnja, tako pač je«

IZJAVA DNEVA

"Slovence bi predvsem pohvalil. Če ne bi bili uspešni vsi skupaj, ne bi bili tukaj, kjer smo. Skoraj celo leto se dajemo s tem virusom in čez kaj vse smo že šli! Preživeli smo zaprtje države – skupaj! Zdaj ni čas za kritiziranje, nastopila je pandemična utrujenost, raven stresa je konstantno visoka, ljudje so zaskrbljeni za ekonomsko stabilnost, za dostop do zdravnikov … In z nenehno grožnjo, kaj nas še čaka, ne moremo več funkcionirati. Če bodo bolnišnice polne, bomo morali ustaviti vse – to ni grožnja, tako pač je. To je jasno in tako to tudi povem. Si pa močno želim, da nam tega ne bo treba storiti. Obstaja strah, da nam bo kdo očital, da nismo naredili dovolj, vendar to ne more biti naša gonilna sila, saj nam potemtakem ne preostane drugega, kot da se oblečemo v skafandre do božiča 2021."

(Mario Fafangel, predstojnik Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje, o tem, da zdaj ni čas za kritiziranje in da z nenehno grožnjo, kaj nas še čaka, ne moremo več funkcionirati; via revija Zarja)