VIDEO: Plešoči morski psi rušijo rekorde

Otroška pesmica postala najbolj gledan video na YouTubu

Družabna omrežja včasih postrežejo z bizarnimi rekordi. Pred letom se je na Instagramu pojavila fotografija jajca z namenom, da bi zbrala več všečkov kot fotografija, na kateri je hči resničnostne zvezdnice Kylie Jenner. Projekt je uspel in jajce, sneto s Shutterstocka, je s skoraj 55 milijoni všečkov še vedno najbolj všečkana fotografija na Instagramu.

Na YouTubu pa je bil nov rekord pred dnevi dosežen spontano: reggaeton uspešnica Despacito Louisa Fonsija, ki je do zdaj veljala za najbolj gledan videospot na tej platformi (več kot sedem milijard ogledov), se je morala umakniti videu Baby Shark Dance (Ples malega morskega psa).

Baby Shark si je torej mesto najbolj gledanega videospota na YouTubu prislužil, ker njegova repetitivnost in lahko zapomnljiva melodija privlačita otroke.

Baby Shark (Mali morski pes) je otroška pesmica z refrenom, ki gre zaradi ponavljanja zlogov "tu du du" izjemno hitro v uho, spremlja pa jo tudi prikupen barvit videospot z animiranimi morskimi živalmi in plešočimi otroki. Izvirni avtor pesmi je neznan – nastala naj bi bila v sedemdesetih letih v poletnih kampih za otroke –, a pred petimi leti jo je priredilo južnokorejsko izobraževalno podjetje Pinkfong, ki je angažiralo priljubljeno korejsko-ameriško otroško pevko Hope Segoine. Pesmica je že takrat postala svetovni fenomen in se zavihtela na številne lestvice, pomagali pa so jo popularizirati tudi K-pop glasbeniki, ki so jo izvajali na koncertih. Leto pozneje je sledil še nov spot ter "Baby Shark Challenge" na družabnih omrežjih, ki je ljudi spodbujal, naj se posnamejo med izvajanjem plesnih gibov iz videospota, Pinkfong pa je na trgu ponudil tudi plišaste igrače Baby Shark, otroške knjige in celo kosmiče. Med prvim valom epidemije koronavirusne bolezni je ustvaril priredbo pesmi, ki naj bi otroke in starše spodbujala k umivanju rok.

XqZsoesa55w

Odrasle pa malo manj in to so letos izrabili trije pazniki v zaporu v Oklahomi, ki so nekaj zapornikov prisilili, da so v izolirani sobi tri ure brez prestanka poslušali skladbo; paznike so kasneje obtožili trpinčenja. Okrožni sodnik David Prater je dejal, da je dolgotrajno predvajanje te skladbe pri zapornikih še povečalo čustveni stres.